Itálie se kvůli pandemii mění. Sbohem jídelním lístkům, bez mobilu se nenajíte

"Konečně po dvouapůlměsíčním vězení se mi podařilo dostat se ven a to nejen do obchodu, ale i do restaurace. Je to skvělé, a když se dobře najíte, je to ještě lepší," uvedl Stefano Prati. Třiapadesátiletý Ital si vychutnal římskou specialitu "pasta alla carbonara" v restauraci Da Enzo ve čtvrti Trastevere v italské metropoli.

Majitelé restaurací, které toto pondělí opět otevřely, se snaží přilákat zpět své zákazníky a nabídnout jim při stolování maximální bezpečí. V podniku Da Enzo to znamená, že odzvonilo papírovým jídelním lístkům. Místo nich číšníci ukážou zákazníkům QR kód, který si naskenují do svých chytrých telefonů a ihned se jim na obrazovce ukáže menu i denní speciality.

Hosté, i ti starší, si na to pomalu zvykají. "Jsou nejdříve trochu překvapení, někteří se bojí, že to nebudou umět používat, ale pak zjistí, že je to velmi snadné, a jsou šťastní," říká majitelka restaurace Maria Chiara di Feliceová (37).

Šéfkuchaři na sobě mají masky, rukavice a ochranné brýle, zatímco se snaží připravit ty nejlepší artyčoky na římský způsob. V restauraci snížili počet stolů o téměř polovinu a stoly jsou nyní od sebe vzdálené alespoň jeden metr. Poté, co hosté odejdou, musí zaměstnanci všechny stoly i židle dezinfikovat.

Čtvrť zatím není zaplněná turisty, jako tomu bývalo před pandemií, nicméně di Feliceová je optimistická. "Doufám nyní v podobné věci, jako nejspíš většina z nás - že se budeme moci vrátit zpátky k životu, alespoň trochu stejnému, jako jsme měli předtím. To mi stačí," uzavírá.