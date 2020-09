Itálie zadržuje loď Sea-Watch 4. Pro migranty plující přes moře je to rozsudek smrti, tvrdí Lékaři bez hranic

Posádka Sea-Watch 4 zachránila za necelých 14 dní svého působení 354 lidí. Bylo mezi nimi 227 mužů a 98 mladistvých bez doprovodu, stejně jako řada rodin, žen, osob s postižením, těhotných matek a dětí – nejmladšímu byly méně než dva roky. Tým Lékařů bez hranic na palubě jim poskytl 551 zdravotních konzultací. Řada pacientů utrpěla chemické popáleniny nebo vdechla výpary z toxické směsi benzínu a mořské vody. Jeden dospívající byl v tak vážném stavu, že musel být evakuován.

Two weeks ago tomorrow, #SeaWatch4 arrived in #Sicily to disembark 353 people rescued in the #Mediterranean.



The ship has been held under quarantine since.



Here the #MSF crew onboard share their reflections of the people & the moments which defined this lifesaving mission