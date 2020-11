Itálie zavádí nové restrikce. Noční zákaz vycházení rozšířen, omezí se obchody i doprava

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italský premiér Giuseppe Conte podepsal dnes nad ránem dekret, kterým od čtvrtka v zemi zpřísňuje opatření v boji s koronavirem. Noční zákaz vycházení od 22:00 do 5:00 hodin bude nově platit v celé Itálii, stejně tak uzavření obchodních center o víkendech a svátcích, píší agentury. Omezení by měla platit zatím čtyři týdny, do 3. prosince.