Itálie zřejmě prodlouží nouzový stav, v Kampánii jsou roušky povinné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italská vláda nejspíš až do konce roku prodlouží nouzový stav, který nyní v zemi platí do 31. října. Napsal o tom dnes list Il Messagero. Nouzový stav umožňuje kabinetu nařizovat restrikce související s pandemií i bez souhlasu parlamentu, a podle deníku by bez něj nemohla dál pokračovat ani některá aktuálně platná opatření. Jihoitalská Kampánie dnes kvůli rostoucímu počtu nakažených zavedla povinné nošení roušek i venku.