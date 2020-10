Itálie zvažuje povinné roušky venku, v částečné uzávěře je 5,2 milionu Španělů

Itálie, která se s druhou vlnou šíření nemoci vyrovnává v porovnání s jinými evropskými státy relativně dobře, zvažuje zavedení povinnosti nosit mimo domov roušku. Uvedl to dnes podle webu La Repubblica ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Očekává se, že nařízení schválí tamní vláda večer.

Italové si podle současných opatření musí zakrývat ústa a nos mimo domov v obchodech, kancelářích nebo ve veřejné dopravě. Podle vládního návrhu by se omezení nově vztahovalo na všechny venkovní i vnitřní prostory.

Speranza upozornil, že nakažených koronavirem přibývá v celé zemi. Situace je podle něj pod kontrolou, v nemocnicích však za poslední dva měsíce stabilně přibývá pacientů s covidem-19.

Šéf italského zdravotnictví také parlament požádal o prodloužení nouzového stavu, který platí do příštího čtvrtka, a to až do 31. ledna 2021. Parlament o prodloužení bude hlasovat.

Ve Španělsku se nyní omezení volného pohybu týká 5,2 milionu lidí, píše list El País. Převážná většina z nich žije v oblasti Madridu. Lidé nesmí opustit obvod své obce, s výjimkou cesty za prací, školou či lékařem. Dnes tato nařízení začala platit ve městech León a Palencia na severozápadě Španělska.

V autonomním regionu Kastilie-León je celkem devět obcí, které zavedly nejpřísnější koronavirové restrikce. Zatímco celý region eviduje v průměru za poslední dva týdny 374 nakažených na 100.000 obyvatel, Palencia registruje 536 infekcí na 100.000 obyvatel a León 510.