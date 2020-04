Itálie zvažuje zavedení povinného očkování proti covid-19

"Vzhledem ke škodám, které virus napáchal, musí být očkování proti covid-19 povinné. Až bude garantována účinnost a bezpečnost vakcíny, musí se očkovat všichni, aby se už nikdo nemohl nakazit," řekl Sileri, který sám nemoc prodělal.

Walter Ricciardi ze Světové zdravotnické organizace (WHO), který působí rovněž jako odborný poradce italské vlády, však namítá, že ukotvit povinné očkování zákonem nebude potřeba. "Italové si osobně prožili strach z nemoci a nechají se očkovat dobrovolně," míní. Podle něj bude určitě potřeba posílit vakcinační centra tak, aby po uvedení očkovací látky na trh mohli zdravotníci rychle uspokojit všechny zájemce.

Radikálně proti zavádění nové povinné vakcinace jsou i početní odpůrci očkování, kteří už léta vedou boj i proti dosavadnímu očkovacímu kalendáři s argumentem, že ohrožuje zdraví. Vláda v roce 2017 zavedla povinnost očkovat děti proti deseti nemocem poté, co v zemi výrazně narostl počet onemocnění spalničkami.

Protiočkovací hnutí No Vax má zastánce i mezi politiky a podporuje jej například poslankyně za Hnutí pěti hvězd Sara Cunialová. Ta nedávno ostře protestovala i proti návrhu virologa Roberta Burioniho, aby se případná nová vakcína proti koronaviróze testovala na příslušnících ozbrojených sil a na seniorech v pečovatelských domech.

Podle experta by se měla sledovat účinnost vakcíny na zkušebním vzorku lidí, kteří budou očkováni a poté vystaveni nákaze. Poslankyně to však označila za "eticky sporné". Také zástupce armádních odborů to odmítl s tím, že vojáci nejsou "pokusní králíci".