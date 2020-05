Italská opozice chce kvůli propuštění mafiánů odvolat ministra

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Italská opozice žádá odvolání ministra spravedlnosti Alfonsa Bonafedeho. Ten se stal terčem kritiky kvůli propuštění 376 významných mafiánských bossů z věznic, resp. jejich přesunu do domácího vězení. Úřady to odůvodňují tvrzením, že za mřížemi by se mohli nakazit koronavirem. Jak uvedl britský deník The Guardian, italské soudy od začátku šíření koronaviru propustily stovky mafiánů trpících různými nemocemi, protože by u nich "v případě nákazy nemocí covid-19 hrozily komplikace".