Italská policie rozprášila gang pašeráků, vozil uprchlíky na jachtách

"Někdy prováděli platby přes internet, ale našli jsme i tašky s tisíci eur," řekl agentuře Reuters policejní důstojník Francesco Di Sabato. Podle něj skupina letos převezla do Itálie více než stovku lidí a od každého běžence za cestu účtovala 6000 eur (asi 153.000 Kč).

Skupina sháněla klienty přímo v Turecku. Když tito migranti, původem zejména ze Sýrie, Iráku, Íránu či Pákistánu, přepluli Egejské moře, dopravili je pašeráci z Řecka do Itálie. Většinou vyplouvali z řeckého ostrova Korfu a vyloďovali se v italském regionu Puglia.

V Řecku nyní žije podle místních úřadů přes 80.000 běženců, řada z nich v přeplněných uprchlických táborech zejména na ostrovech v Egejském moři. Letos se navíc Řecko stalo opět hlavní vstupní branou migrantů z Blízkého východu a Afriky do Evropy, když od začátku roku do země dorazilo podle UNHCR na 69.200 migrantů. Loni to za celý rok bylo asi 50.500 běženců.