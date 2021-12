Italská vláda zvažuje během svátků povinné testy i pro očkované

V Itálii nyní platí, že osoby, které podstoupily vakcinaci nebo nedávno prodělaly nemoc covid-19, mohou volně navštěvovat stravovací, kulturní a sportovní zařízení. Pokud se však vláda rozhodne opatření zpřísnit, budou muset i ony ukazovat negativní test při příchodu na místa s větší koncentrací lidí, včetně například diskoték, divadel či stadionů. Samozřejmostí bude nadále nošení roušek.

Při svém čtvrtečním zasedání bude podle Corriere della Sera kabinet premiéra Maria Draghiho zvažovat také povinnost nošení roušek venku po celé Itálii. Po Silvestru by pak mohlo dojít i na rozšíření nutnosti takzvaného super zeleného pasu pro všechny zaměstnance na pracovištích. Zatímco covidový zelený pas znamená jen potvrzení o negativním testu na koronavirus, super zelený pas potvrzuje očkování či prodělání covidu-19.

Italská vláda tento týden schválila prodloužení nouzového stavu do 31. března a zpřísnila pravidla pro turisty ze zemí EU. Před očekávaným náporem lyžařů, kteří se chystají do Alp na vánoční svátky, jim tento krok cestu zkomplikoval. Všichni příchozí, včetně těch s dokladem o očkování proti covidu-19 či prodělání nemoci, musejí mít negativní výsledek testu na koronavirus. Neočkovaní musejí bez ohledu na test nastoupit do pětidenní karantény.