Italské parlamentní strany dostaly čas do středy, aby odvrátily pád vlády

Mattarella ve čtvrtek odmítl Draghiho demisi poté, co jeho vláda sice dostala v Senátu důvěru, hlasování se ale neúčastnil jeden z hlavních koaličních partnerů strana Hnutí pěti hvězd (M5S) expremiéra Guiseppeho Conteho. Podle analytiků se Conte snaží své straně, z níž koncem června odešlo šest desítek zákonodárců, vrátit přízeň voličů, kterou strana od posledních voleb v roce 2018 výrazně ztratila. Zatímco po volbách byla nejsilnější stranou s podporou asi 33 procent voličů, nyní jí průzkumy dávají asi 12 procent.

"Máme pět dní na to, abychom se dohodli a co nejrychleji vyvedli Itálii z této dramatické spirály," napsal na twitteru Enrico Letta, lídr středolevé Demokratické strany (PD). Rovněž šéf menší strany Živá Itálie (Italia Viva) expremiér Matteo Renzi se vyslovil pro pokračování vlády. "Alternativa k Draghimu je Draghi," řekl ministr zahraničí Luigi di Maio, který minulý měsíc kvůli neshodám s Contem, i ohledně další vojenské pomoci Ukrajině, opustil M5S a založil stranu Společně pro budoucnost (Insieme per il futuro). Spolu s ním odešlo šest desítek zákonodárců a M5S tak v pozici nejsilnější strany v dolní komoře vystřídala krajně pravicová Liga. V Senátu mají Liga a M5S nyní stejně zástupců.

Di Maio dnes varoval, že padne-li vláda, zpomalí se mimo jiné pomoc domácnostem a podnikatelům, kterou Draghiho vláda nachystala v podpůrném balíku v hodnotě 23 miliard eur (562 miliard Kč). Právě hlasování o něm tento týden vyhrotilo krizi ve vládní koalici, když Hnutí pěti hvězd opustilo při hlasování sál v dolní i horní komoře. Hnutí považuje opatření v balíku za nedostatečná. Vadí mu ale například i plán urychlení stavby velké spalovny odpadů v Římě, který ekologicky orientované hnutí odmítá.

Pro předčasné volby, které by se konaly zřejmě na podzim v době vrcholící energetické krize či schvalování italského rozpočtu, jsou pouze dvě formace, obě krajně pravicové, Liga a strana Bratři Itálie, která ale není součástí vládní koalice. Další pravicová strana Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconi se jasně nevyslovila. Před čtvrtečním hlasováním o důvěře vládě Berlusconi vyjádřil naději, že předčasné volby nebudou. Zároveň ale dodal, že budou-li, jeho strana je na ně připravena. Parlamentní volby se mají v Itálii konat nejpozději koncem května příštího roku.

Čtyřiasedmdesátiletý Draghi, který kdysi jako šéf Evropské centrální banky přispěl k záchraně společné evropské měny, se stal premiérem loni v únoru, kdy Itálii rovněž hrozily předčasné volby. Tehdy se rozpadla vláda, kterou vedl Conte, důvodem byly zejména spory o plán obnovy ekonomiky v souvislosti s rozdělením téměř 200 miliard eur (skoro pět bilionů Kč) z evropského koronavirového fondu obnovy.

Od posledních parlamentních voleb v roce 2018 má Itálie už třetí vládu. První dvě sestavil Conte, ještě jako nezávislý. První se mu rozpadla v létě 2019, kdy z vládní koalice odešla Liga Mattea Salviniho. Salvini to tehdy udělal rovněž v naději, že pád kabinetu přinese předčasné volby a že jeho strana, jíž tehdy stoupaly preference, posílí. M5S, které tehdy ještě vedl Di Maio, ale volbám zabránilo, když se dohodlo s opoziční PD a Conte sestavil svou druhou vládu.

Italskou vládní krizi s obavami sleduje Evropská unie, Itálie je třetí největší ekonomikou EU po Německu a Francii. Draghi hrál také jako premiér velkou roli při hledání řešení v současné krizi, kterou po pandemii covidu-19 zhoršila válka na Ukrajině a podle mnohých také takzvaná Zelená dohoda (Green Deal) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energie.

Pád italské vlády by zřejmě přivítalo Rusko. Jeho bývalý prezident Dmitrij Medveděv ve čtvrtek na sociální síti Telegram sdílel fotky Draghiho a britského premiéra Borise Johnsona, který v čele vlády skončí zřejmě v září. A přidal k tomu obrázek s velkým otazníkem, jako by se ptal, kdo půjde další, všimla si dnes italská média.