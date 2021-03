Italské úřady opět zakázaly německé humanitární lodi vyplout

Loď německé neziskové organizace Sea-Watch má v sicilském přístavu Augusta zůstat tak dlouho, dokud neodstraní nedostatky, které podle italské pobřežní stráže ohrožují bezpečnost posádky i migrantů.

Loď Sea-Watch 3 přitom vyplula ze Sicílie na moře znovu teprve 19. února, předtím musela zůstat v tamním přístavu od loňského července, kdy ji rovněž italská pobřežní stráž zadržela kvůli technickým nedostatkům.

Nyní o víkendu pobřežní stráž v tiskové zprávě uvedla, že loď mimo jiné nesplňuje ekologická kritéria i pravidla pro nakládání s odpadem.

Asi 50 metrů dlouhá loď Sea-Watch 3 má podle agentury APA kapacitu maximálně 22 lidí. Začátkem března přivezla do sicilského přístavu Augusta na 370 běženců, které předtím nalodila při několika záchranných operacích ve vodách u Libye. Ve skupině bylo téměř 50 žen, většina z migrantů byli nezletilí bez doprovodu.

Nejde o jedinou humanitární loď, kterou italské úřady kvůli technickým a bezpečnostním nedostatků v předchozích letech několik měsíců zadržovaly v přístavu. I další plavidlo této organizace - Sea-Watch 4 strávilo půl roku v přístavu na Sicílii, než na začátku března správní soud v Palermu vyhověl žádosti jejího provozovatele a podmínečně povolil její vyplutí na moře. Loni takto zadržovaly italské úřady na Sicílii například i humanitární plavidlo Alan Kurdi německé nevládní organizace Sea-Eye.

Loď Sea-Watch 3 proslavila v červnu 2019 její tehdejší kapitánka Carola Racketeová, která s ní a čtyřmi desítkami migrantů vplula do italských vod bez povolení místních úřadů a která kvůli tomu byla tehdy okamžitě zatčena. Racketeová svůj krok zdůvodnila tím, že migranti byli už zcela vyčerpaní a potřebovali pomoc. Kvůli podezření z napomáhání nelegální migraci jí hrozila vysoká pokuta i mnohaleté vězení. Německá kapitánka tehdy strávila v Itálii několik dní v domácím vězení, než mohla odjet do Německa. Vyšetřování vůči ní loni definitivně zastavil nejvyšší odvolací soud.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo od začátku roku do poloviny března do Itálie přes Středozemní moře na 6000 migrantů, což je více než dvojnásobek oproti stejnému období vloni. Za celý loňský rok připlulo do Itálie 34.154 běženců.