Italského prezidenta ani dnes nezvolili, nejvíce hlasů dostal Mattarella

Ačkoliv většina velkých stran vyzvala k tomu, aby zákonodárci hlasovali prázdným lístkem, 125 hlasů dostal stávající prezident Sergio Mattarella. Část italských politiků tím dala najevo, že by byla ráda, kdyby současný prezident v čele státu pokračoval, napsala agentura AP. Mattarella to ale již dříve odmítl.

Mandát italského prezidenta je poměrně dlouhý - trvá sedm let. Ústavní zvyklosti proto nepředpokládají opakované zvolení do čela státu, byť to ústava výslovně nezakazuje. Dvakrát za sebou byl poprvé v dějinách republikánské Itálie zvolen Mattarellův předchůdce Giorgio Napolitano, a stávající prezident nechce, aby se druhý prezidentský mandát stal v ústavním pořádku běžným.

Přes 100 hlasů dostal i zakladatel krajně pravicové strany Bratři Itálie Guido Crosetto, k jehož volbě vyzvala jeho mateřská strana. Crosetto dostal výrazně více hlasů, než kterými Bratři Itálie disponují. O prezidentský úřad nadále usiluje stávající premiér Mario Draghi, který ale dnes dostal pouze jeden hlas.

S poklesem kvora se podle analytiků pravicový blok může pokusit prosadit vlastního kandidáta bez dohody s levicí a populistickým Hnutím pěti hvězd. Mezi skloňovanými jmény je předsedkyně Senátu Elisabetta Casellatiová ze strany Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Proti tomuto postupu varovali představitelé středolevicové Demokratické strany a Hnutí pěti hvězd, podle kterých by zvolení prezidenta bez širší dohody ohrozilo soužití ve vládní koalici.

Řada stranických schůzek, na nichž se bude vyjednávat podpora pro jednotlivé kandidáty, se uskuteční dnes odpoledne a večer. Zákonodárci a zástupci regionů se k volbě znovu sejdou ve čtvrtek v 11:00.