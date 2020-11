Italský ministr chce omezit vycházení i o Vánocích, začne kampaň na podporu očkování

"Nebudou to Vánoce jako ty v dřívějších letech, musíme si říci pravdu, jsme uprostřed velmi nebezpečné epidemie," řekl v televizi italský ministr zdravotnictví. Dodal, že očekává prodloužení platnosti zákazu vycházení, který nyní platí od 22:00 do šesti ráno, i pro vánoční svátky. Na dotaz, zda bude zákaz platit i pro věřící jdoucí na půlnoční mše, uvedl: "Zákaz vycházení je zákaz vycházení."

Speranza také v televizním rozhovoru řekl, že je proti tomu, aby očkování proti covidu-19 bylo povinné. Vláda podle něj ale začne "velkou přesvědčovací kampaň".

O opatřeních proti šíření koronaviru pro další týdny jednají dnes s vládou i šéfové regionů.

Také ministr pro záležitosti regionů Francesco Boccia se v neděli v rozhovoru pro místní média vyslovil pro noční zákaz vycházení i o Vánocích. Podpořit chce také omezení cestování mezi regiony, které se nyní týká jen nejhůře postižených oblastí, i pokračování omezení pro bary a restaurace a jen malé zmírnění pro obchody.

"Musíme slavit Silvestra? Oslavme ho tedy doma," řekl Boccia v televizi Rai. "Věřím, že nikdo nechce třetí vlnu (epidemie), a abychom se jí vyhnuli, je třeba dodržovat sociální odstup," dodal.

Současná přísná opatření zavedla italská vláda začátkem listopadu, zatím platí do 3. prosince. Do té doby musí vláda vydat nový dekret. Nyní je Itálie rozdělena na tři zóny (červenou, oranžovou a žlutou), do nichž jsou zařazovány regiony podle epidemických kritérií. V celé zemi platí zákaz nočního vycházení, v červené zóně je omezen pohyb lidí i ve dne a zavřena většina obchodů. V červené a oranžové zóně jsou pro veřejnost zavřeny restaurace a bary, které smějí nabízet jídlo jen s sebou.