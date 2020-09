Italský pacient 1 se vydal na 180kilometrovou štafetu

V prvním místě osmatřicetiletému Maestrimu 21. února oznámili pozitivní test na koronavirus a v tentýž den v druhém zemřel první pacient s covidem-19. Maestri měl těžký průběh nemoci a tři týdny byl na jednotce intenzivní péče. Teď je v takovém stavu, že byl schopen do závodu nastoupit.

Maestri na něj přišel s černou rouškou a řekl, že to považuje za krásnou příležitost spojit dvě místa, která stejně jako území mezi nimi zaznamenala velký počet nakažených. "Mám pocit velkého štěstí," řekl Maestri na startu. Závodu se účastní 43 běžců, kteří se střídají po deseti kilometrech. Běží se po cyklistické stezce.

Do nemocnice přišel Maestri 18. února s chřipkovými symptomy a tehdy ho poslali domů. Další den se ale jeho stav zhoršil, takže se vrátil a lékařka se rozhodla provést test na koronavirus, i když to tehdy nepatřilo k pokynům ministerstva zdravotnictví. Maestri se totiž nevrátil z Číny, odkud se virus šířil, a nebyl ani v kontaktu se žádným nakaženým. Jeho pozitivní test byl ohlášen 21. února jako první místní přenos v Itálii, což bylo považováno za důkaz, že se virus v tichosti šíří populací. Za velmi krátkou dobu se stala Itálie evropským epicentrem epidemie a po Británii dodnes zůstává v Evropě co do počtu mrtvých druhou nejpostiženější zemí.

Koronavirem se nakazila i Maestriho žena, ale neměla těžký průběh a po manželově propuštění z nemocnice porodila dceru. Maestri se od té doby zotavil a dnes řekl, že se cítí dobře na to, aby závod absolvoval. Před onemocněním běhal maraton a hrál fotbal.

V Itálii podle dnešních údajů přibylo za minulých 24 hodin 1869 nových nakažených, což je méně než za předchozí denní období. Zemřelo dalších 17 lidí, a to je rovněž méně než v pátek. Přesto v zemi s covidem-19 zemřelo od začátku epidemie 35.818 lidí a nakazilo se více než 306.000 lidí.

Mnoho nových případů má v posledních dnech Španělsko a Madrid kvůli tomu v pátek rozšířil částečnou uzávěru na další oblasti města. Omezený pohyb tak platí už ve 45 oblastech metropole.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa dnes ale řekl, že to nestačí a že je třeba proti epidemii postupovat rozhodněji. "Existuje vysoké riziko i pro obyvatele dalších oblastí," řekl a vyzval úřady, aby uzavřely celé město. Ve Španělsku spadají zdravotnické záležitosti pod místní úřady a uzávěru nemůže nařídit centrální vláda.

Země v pátek ohlásila za den více než 12.200 nových nakažených. Celkem jich má přes 716.000, což je nejvíc v západní Evropě. S covidem-19 tam zemřelo 31.232 pacientů.