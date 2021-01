Italský prezident dal stranám čtyři dny na sestavení většiny v parlamentu

Po jednání se všemi parlamentními kluby, jež trvala několik dnů, došel Mattarella k závěru, že většina v parlamentu může být obnovena jen za účasti všech stran, které podporovaly kabinet v demisi. "Existenci takové většiny je ale nutné potvrdit," uvedla hlava státu.

"Obnovení koalice na původním půdorysu" fakticky znamená návrat strany Živá Itálie bývalého premiéra Mattea Renziho do vlády. Strana stáhla z kabinetu své ministryně v polovině ledna kvůli neshodám o využití peněz z evropského plánu obnovy. Strana také kritizovala málo kolegiální vedení kabinetu ze strany premiéra Conteho.

S jednáním s bývalou koaliční stranou souhlasí největší vládní uskupení - Hnutí pěti hvězd. To přitom dlouho odmítalo zasednout k jednacímu stolu s Renzim. Hnutí pěti hvězd ale trvá na tom, že příští kabinet povede znovu Conte. V tom se shoduje s druhou největší vládní silou - Demokratickou stranou.

Pokud by se předsedovi dolní komory nepodařilo sjednat novou většinu, italskému prezidentovi se otevírají různé možnosti. Mattarella může lhůtu prodloužit či pověřit jednáním o většinové koalici jinou osobnost. Pokud by se ale žádnou většinu v obou komorách parlamentu, jež jsou v Itálii rovnocenné, nepodařilo najít, tak by Mattarella mohl parlament rozpustit a vypsat předčasné volby. Návrat k urnám žádá pravicová opozice, uvedl po jednání s hlavou státu vůdce strany Liga Matteo Salvini.