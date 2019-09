Úmrtí Chiraca zasáhlo celý svět. Hold mu vzdávají Merkelová i Putin

"Dnes mizí část mého života," řekl konzervativec Sarkozy a vyjádřil hluboký zármutek nad zprávou o úmrtí svého předchůdce v Elysejském paláci. Podle něj Chirac "ztělesňoval Francii oddanou svým univerzálním hodnotám".

"Byl to bojovník," poznamenal na twitteru socialista Hollande, který stál v čele Francie v letech 2012 až 2017. "Francouzi, bez ohledu na názory, dnes přicházejí o státníka, ale také o přítele," napsal Holande.

Jacques Chirac vient de s’éteindre. J’adresse à Bernadette Chirac, à sa fille Claude et à ses proches le témoignage de mon respect et de mon affection. Les Français, quelles que soient leurs convictions, perdent aujourd’hui un homme d’Etat, mais aussi un ami. pic.twitter.com/HtNyzEpcVy

Prezident Emmanuel Macron dnes zrušil plánovanou návštěvu jihofrancouzského města Rodez a ve 20:00 SELČ má vystoupit s televizním proslovem.

Truchlící lidé už mezitím začali nosit květiny k rezidenci zesnulého exprezidenta. Policie proto postavila zátarasy do okolí bytu, v němž žije Chirakova rodina. Chirac "pozvedl Francii na vyšší globální úroveň", citovala agentura AP Pařížana Joëla Josseho, který se právě tam přišel s bývalou hlavou státu rozloučit. Kolemjdoucí Christina Hayeová agentuře řekla, že dokonce i mladí lidé v její kanceláři byli zprávou o Chirakově úmrtí "velmi zasaženi".

La chancelière #Merkel: C’est avec tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de Jacques Chirac. C’était un partenaire et un ami hors pair pour nous, Allemands, et pour moi personnellement. Avec sa famille et le peuple français, nous pleurons un grand homme d’État et Européen