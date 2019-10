Jak odradit Slovenky od potratů? Političky přišly s návrhem, lékař se zděsil

Téma se na katolickém Slovensku dostalo do centra pozornosti veřejnosti i politiků před blížícími se parlamentními volbami. Letos v září proti interrupcím, jejichž počet v zemi dlouhodobě klesá, demonstrovalo v centru Bratislavy podle organizátorů shromáždění 50.000 lidí. Parlament krátce na to odmítl návrh na úpravu pravidel umělého přerušení těhotenství, o které mohou ženy na Slovensku požádat do 12. týdne těhotenství a bez omezení při ohrožení svého zdraví a života či v případě genetické poruchy plodu.

Koaliční strana SNS nově s cílem omezit případy umělého přerušení těhotenství navrhla změnou zákona zakázat pod hrozbou vysokých pokut reklamu na interrupce, dále nařídit lékařům ukázat těhotné ženě obrázek plodu a pokud je to možné také přehrát zvuk tlukotu jeho srdce. Tyto změny by v případě schválení vstoupily v platnost na začátku března příštího roku, tedy jeden den po plánovaném termínu parlamentních voleb.

List Denník N citoval přednostu jedné z bratislavských gynekologických klinik, podle kterého poslouchání tlukotu srdce je pro plod během jeho prvních tří měsíců nebezpečné.

Opoziční poslanci spolu s nezařazeným zákonodárcem Richardem Vašečkou, který dříve neuspěl s vlastním návrhem zpřísnit interrupce, nově přišli s iniciativou například na změnu textu poučení žen před vykonáním umělého přerušení těhotenství.

Počet interrupcí na Slovensku za posledních 20 let klesl asi na třetinu výchozího stavu. Umělých přerušení těhotenství od začátku 90. let ubývá i v Česku. Interrupce v ČR je legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem kdykoli.