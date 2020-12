Jak postupovat vůči odmítačům vakcíny? Německo řeší řadu nejasností kolem očkování

Na základě dohody zemí Evropské unie začalo Německo oficiálně očkovat proti covidu-19 v neděli, první dávku přípravku německé společnosti BioNTech a jejího amerického partnera Pfizer dostala ale už v sobotu 101letá Edith Kwoizallaová z domova pro seniory v Halberstadtu. Podle Spahna nyní Německo zažívá "největší očkovací kampaň v dějinách".

Podle úterních dat Institutu Roberta Kocha (RKI) stihli zdravotníci v neděli a v pondělí naočkovat 41.962 lidí. Ministr Spahn dnes řekl, že za první tři dni je naočkovaných více než 60.000. Podíl očkovaných na počtu obyvatel, kterých má Německo 83 milionů, RKI zatím uvádět nechce. Je podle něj totiž příliš nízký.

Nyní očkují především mobilní týmy, které navštěvují domovy pro seniory. Připravená velká očkovací centra zatím vzhledem k nízkému počtu dávek vakcíny, které jsou k dispozici, otevřená nejsou. O jejich provozu budou rozhodovat spolkové země.

Podle plánu ministerstva zdravotnictví by měly jednotlivé spolkové země ještě do čtvrtka, tedy do konce letošního roku, dostat 1,3 milionu dávek vakcíny. Od ledna by se mělo distribuovat 700.000 dávek týdně. Do léta by má mít Německo k dispozici dostatek vakcíny pro všechny zájemce.

Vláda přitom v posledních dnech čelí kritice, že nedokázala zajistit mnohem více dávek. Například podle listu Bild se vláda kancléřky Angely Merkelové příliš spoléhá na společný postup EU při nákupu očkovacích látek. Ke kritice se připojil například i bavorský premiér Markus Söder.

Předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble ale kritiku odmítl, vyspělé země by podle něj neměly hromadit vakcínu na úkor těch chudších. "Nesmíme stavět svou netrpělivost nade vše a vyfouknout očkovací látku chudším regionům světa," řekl v rozhovoru s listem Neue Osnabrücker Zeitung. Také ministr zdravotnictví Jens Spahn zdůraznil, že se po celém světě začíná očkovat "v podmínkách nedostatku".

Agentura DPA nicméně upozornila, že podle charitativní organizace Caritas si už vyspělé země většinu dávek vakcíny rezervovaly pro sebe. Caritas odhaduje, že kvůli tomu bude v příštím roce 70 chudších zemí světa moci naočkovat jen deset procent svých obyvatel.

Stejně jako v Česku zjistili lékaři v Německu po začátku očkování, že by se mohlo z jedné ampule vakcín očkovat až šest místo pěti lidí. V úterý ministerstvo zdravotnictví informovalo, že je odebrání šesti dávek z ampule v zásadě možné. Je třeba ale zajistit, že každý očkovaný dostane předepsané množství 0,3 mililitru vakcíny. "Za žádných okolností" se ale podle ministerstva nesmí míchat přebytečná tekutina z vícero ampulí. K tomu, aby bylo možné využít z lahvičky šest dávek, je nutné oficiální povolení výrobce a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Navzdory začátku očkování politici varují, že se platných omezení spojených s šířením koronaviru Německo jen tak nezbaví. Ministr zdravotnictví Spahn dnes řekl, že určité restrikce budou "bezpochyby" platit i po 10. lednu, kdy by měla skončit celostátní uzávěra.

Spahn také požádal Němce o pochopení a trpělivost kvůli problémům s rezervací termínů na očkování. Každá spolková země má podle něj jiný systém, a tak nyní panuje "tak trochu federální zmatek".

V Německu se debatuje také o tom, zda by měli mít očkovaní lidé určitá privilegia. Podle agentury DPA zatím politici ujišťovali, že se žádná omezení pro neočkované nechystají - přinejmenším do doby, než budou mít možnost vakcínu dostat všichni.

Ministr Spahn ale dnes řekl, že je "správné a důležité" uvažovat o privilegiích pro očkované. Podle jeho názoru by bylo možné, aby třeba do restaurace mohli jen lidé očkovaní. Naproti tomu přístup do nemocnic, na radnice či do hromadné dopravy omezovat podle Spahna nelze. Institut Roberta Kocha v této souvislosti upozorňuje, že není jasné, zda vakcína, která chrání před covidem-19, chrání i před přenosem koronaviru.