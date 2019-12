Jak se zbavit seniorů? V Polsku se rozmáhá otřesný trend

"Lékaři tvrdí, že je to už pohroma. Senioři to špatně snášejí. A způsoby, které rodiny uplatňují kvůli jejich hospitalizaci, bývají šokující," uvedla stanice na webu. "Stává se, že rodiny vyvíjejí nátlak na lékaře, aby daného pacienta přijal do nemocnice. Nejenže vymýšlejí různé záminky, ale bohužel kolegové hlásí i situace, kdy příbuzní schválně nepodávají seniorům nápoje a léky," uvedl Lukasz Jankowski, který ve Varšavě stojí v čele lékařské komory.

V nemocnici ve slezském městě Piekary v předvečer svátků vzrostl počet pacientů na oddělení seniorů na dvojnásobek. "Rodiny prosí, abychom je přijali. Že musí někam odjet, že mají nějaké problémy v domě a že nevědí, co si počít s nemocným otcem či matkou," řekla TVN šéfka tamní geriatrie Joanna Przybylská-Justová.

"Před svátky se stává, že rodina prostě zanechá seniora v čekárně a odjede," napsal server Natemat.pl. Počet "svátečních" pacientů ve vyšším věku ve špitálech běžně stoupá o pětinu. Obvykle ale stařenka či stařeček tvrdí, že se špatně skutečně cítí - a lékaři tak nezbývá, než je přijmout. A důkladné vyšetření pak zabere několik dnů.

"Stává se, že rodina nebere telefony, nepřijede v dohodnutém termínu, kdy si má pacienta vyzvednout," uvedla doktorka Monika Zduńczyková z psychiatrické léčebny ve městě Choroszcz na severovýchodě země.

Nápor podle zkušeností lékařů z předchozích let pomine až po Novém roce.

"Vědomí, že jej doma nechtějí, vyvolává u pacienta prudké a často i velmi prudké zhoršení zdravotního stavu," upozornil doktor Artur Krzywkowski.

Lékařská komora proto spustila kampaň "Na svátky spolu", apelující o špetku empatie u příbuzných seniorů. Akce ale současně volá po změnách v systému, aby usnadnil péči o seniory. I to je totiž v Polsku součástí problému.

"Pečovatelé seniorů a postižených pracují ve skutečnosti 24 hodin denně, ve dne v noci. Zasloužili by si oddych a podporu od státních institucí, ale té se jim nedostává," tvrdí předseda varšavské lékařské komory Jankowski.

Takovou podporu - alespoň na pár hodin denně - by mohly představovat denní stacionáře, které se ale všude nevyskytují. Jejich počet podle médií zdaleka neodpovídá potřebám.

"Určitě je část lidí, u kterých je odkládání seniorů do nemocnic projevem spotřebitelských postojů. Ale přinejmenším zčásti jde i o výraz bezradnosti a úplného vyčerpání sil," míní psycholog Tomasz Ochinowski. Připomněl, že podle průzkumu poznaňské univerzity polovina lidí, kteří pečují o své blízké, v důsledku obrovské zátěže umírá dříve, než lidé, o které se starají.