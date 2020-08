Jde o budoucnost Libanonu, řekl Macron na dárcovské konferenci

Libanon se již mnoho měsíců potýká s hlubokou ekonomickou krizí. K dalšímu zhoršení situace přispěla pandemie covidu-19 a nyní ničivá exploze, která připravila o život 158 lidí a 6000 zranila. Mnoho států však nechce libanonské vládě, kterou mnozí Libanonci viní z korupce, podepisovat bianko šek.

Macron podle Reuters v úvodu dnešní konference, kterou narychlo pomohl zorganizovat, uvedl, že mezinárodní pomoc by měla koordinovat OSN v Libanonu. "Naším úkolem je jednat rychle a efektivně, abychom zkoordinovali naši pomoc na místě a aby tato pomoc šla co nejrychleji libanonskému lidu," uvedl Macron ze svého sídla na francouzské Riviéře. Dodal, že nabídka pomoci zahrnuje podporu nestranného, důvěryhodného a nezávislého vyšetřování výbuchu ze 4. srpna.

Conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et au peuple libanais à l'initiative de la France et des Nations Unies. Écoutez la déclaration du Président @EmmanuelMacron : pic.twitter.com/MStnn6x2ze