Je čas zastropovat cenu ruského plynu, řekla šéfka Evropské komise

Aktualizováno 13:03 — Autor: ČTK

Evropská unie by měla zastropovat cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to dnes prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní exekutivy zároveň vyzvala k úsporám energií, konkrétní plán by měla představit v polovině září.