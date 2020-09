Jeden z obviněných Rusů popřel účast na sestřelení MH17

"Nepřispěl k tomu a nebyl do toho nijak zapojen. Dokonce ani neměl a nemá ponětí, jak a proč bylo letadlo na lince MH17 sestřeleno," řekla Pulatovova obhájkyně Sabine ten Doesschateová. "Náš klient neví, co se stalo. Ví, že neviděl žádnou raketu," dodala.

Řekla také, že její klient by byl ochoten v případě potřeby před soudem vypovídat, ale bylo by nutné nejprve dosáhnout dohody, za jakých podmínek. "Společně s naším klientem se pokusíme stanovit čas a způsob, jak by mohl vysvětlit svůj příběh," řekla advokátka.

Pulatov, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač, žije v Petrohradě, uvedla agentura Reuters. Dodala, že dnešní jednání soudu bylo o procesních záležitostech, vlastní proces ještě nezačal.

Předsedající soudce Hendrik Steenhuis podle agentury AP uvedl, že je nepříjemně překvapen, protože čekal, že se dnes podaří projednat žádosti obhajoby. Další jednání odročil na 3. listopadu.

Letadlo na lince MH17 z Amsterodamu do Kuala Lumpuru podle obžaloby sestřelila raketa odpálená z území ovládaným proruskými separatisty v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny. Všech 298 cestujících a členů posádky přišlo o život.

Po téměř šesti letech vyšetřování, které vedl mezinárodní tým, začal letos v březnu soudní proces. Tři Rusové - Igor Girkin, zvaný Strelkov, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov - a Ukrajinec ruské národnosti Leonid Charčenko čelí v Nizozemsku obžalobě mimo jiné z vraždy. Žádný z nich se soudu neúčastní, zastupovat se nechává jen Pulatov. Podle prokurátorů se obžalovaní podíleli na převozu rakety Buk, která letadlo zasáhla, z Ruska na území ovládané na Ukrajině separatisty a na její instalaci.

Většinu obětí tragédie tvořili Nizozemci, proto se proces koná právě v Nizozemsku, a to v přísně střežené síni na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterodamu.