Jednání EU-Británie zablokovaná. Osud dohody je v rukou Londýna, řekl Michel

Ačkoli na dojednání dohody o pobrexitových vztazích zbývá již jen několik týdnů, rozhovory jsou v současnosti zablokované, neboť i Británie požaduje ráznou změnu přístupu druhé strany.

"Spojené království musí učinit zásadní rozhodnutí o své vlastní budoucnosti," řekl Michel zákonodárcům, které seznámil s výsledkem jednání prezidentů a premiérů členských zemí z minulého týdne. Šéfové států a vlád vyzvali k pokračování rozhovorů a apelovali na Londýn, aby učinil další "nutné kroky" k dosažení kompromisu. Ty se mají týkat především pravidel hospodářské soutěže, dohledu nad dodržováním závazků a práv na rybolov v britských vodách.

