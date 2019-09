Jeremy Corbyn to dnes napsal v deníku The Guardian."Labouristická vláda by zajistila rozumnou dohodu založenou na podmínkách, za které se dlouhodobě zasazujeme, včetně nové celní unie s EU, těsného napojení na jednotný trh a záruk ohledně práv pracovníků a ochrany životního prostředí," uvedl šéf největší britské opoziční strany.

Dodal, že o nové dohodě by pak nechal Brity hlasovat, přičemž obyvatelé Spojeného království by se také mohli vyjádřit k tomu, zda má země ve společenství zůstat, nebo odejít. "Jako labouristický premiér bych se zavázat uskutečnit cokoli, co lidé rozhodnou," dodal Corbyn.

Spíše pasivní tón Corbynova komentáře podle The Guardian naznačuje, že předseda labouristů by v kampani před druhým referendem zůstal neutrální a svým ministrům i poslancům by umožnil, aby agitovali pro jakoukoli stranu.

Labouristé mají před výroční konferencí. Během sjezdu v přímořském letovisku Brighton, který začíná v sobotu, se podle The Guardian někteří vlivní členové strany pokusí prosadit, aby oficiální pozice strany v kampani byla ve prospěch setrvání země v EU.