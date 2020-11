Přes 100 mrtvých po zemětřesení v egejské oblasti, dítě přežilo pod sutinami 91 hodin

V Izmiru zemřelo při otřesech 100 lidí a dalších 994 jich bylo zraněno. Z nich 147 potřebuje lékařskou péči a tři jsou v kritickém stavu, uvedl turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD. Záchranáři podle něj stále prohledávají ve městě pět budov. Dva nezletilí zemřeli na řeckém ostrově Samos, kde byly zraněných bezmála dvě desítky.

Do záchranných operací se zapojilo takřka 8000 lidí a 25 záchranářských psů. V zemi vyrostla rovněž provizorní přístřeší pro ty, kteří nouzově potřebují ubytování. K dispozici je 3500 stanů a 13.000 lůžek, píše agentura Reuters.

#BREAKING



91 hours after the earthquake in Izmir, the 4-year-old baby, Ayda, was rescued alive from under the rubble.



