Johnson & Johnson odkládá distribuci svých vakcín proti covidu v Evropě

"Vyhodnocujeme tyto případy s evropskými zdravotnickými úřady," uvedla americká firma ve dnes zveřejněném prohlášení. "Rozhodli jsme se distribuci vakcín v Evropě odložit," dodala společnost. Server Politico napsal, že v Evropské unii se vakcína měla začít používat už tento týden a do konce června mělo do sedmadvacítky dorazit 55 milionů dávek. J&J v pátek podle zdroje Reuters potvrdila, že se bude snažit vakcíny do konce prvního pololetí v objednaném množství dodat.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) kvůli zkoumání vzácných případů sraženin u lidí naočkovaných vakcínou od firmy J&J dnes doporučily v USA imunizaci tímto přípravkem pozastavit.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pátek oznámila, že vakcínu od společnosti J&J přezkoumává kvůli případům vzniku krevních sraženin u osob, které byly touto látkou očkovány ve Spojených státech.

Dnes po oznámení amerických úřadů o přerušení používání vakcíny EMA podle agentury AP uvedla, "zatím není jasné, zda existuje příčinná spojitost mezi očkováním touto látkou a těmito stavy". Komise EMA pro bezpečnost napsala, že zmíněné "případy vyšetřuje a rozhodne, zda bude nutné podniknout regulační opatření". FDA a CDC informovaly, že u šesti žen ve věku mezi 18 a 48 lety po šesti až 13 dnech po podání přípravku vznikly krevní sraženiny v mozku a fenomén provázela trombocytopenie, tedy nízký počet krevních destiček. Jedna z těchto žen zemřela. Agentura DPA napsala, že ve Spojených státech vakcínu od J&J dostalo více než 6,8 milionu lidí.

Dnešní oznámení společnosti Johnson & Johnson označuje server Politico za další ránu pro vakcinační plány jednotlivých zemí EU zejména poté, co mnoho z nich omezilo používání preparátu od společnosti AstraZeneca kvůli několika podobným případům vzniku krevních sraženin. Jiné se zase potýkají s nedostatkem vakcín nebo logistickými problémy při jejich distribuci.

Praktičtí lékaři v Česku první dodávky vakcíny Johnson & Johnson očekávali 19. dubna, mělo jít o 14.400 dávek. O týden později k nim mělo dorazit 24.000 dávek. Očkovací látka J&J je čtvrtou schválenou pro použití v EU, kterou se v Česku bude očkovat. Dosud byly podány více než dva miliony dávek od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.