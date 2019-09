Johnson pod palbou. Při návštěvě na severu Anglie ho zkritizovali

Premiérův odpolední projev v Rotherhamu zase narušil muž, který Johnsonovi vzkázal, aby se vrátil do parlamentu a dal do pořádku "průšvih, který vytvořil".

Předseda vlády před přerušením mluvil o významu "zodpovědných místních lídrů", kteří mohou "řešit to, na čem místním lidem nejvíce záleží".

"Jako naši poslanci, Borisi?" zaznělo po jeho slovech z publika. "Ano, vskutku," reagoval Johnson. Neznámý muž ale pokračoval. "Proč bychom tě měli naslouchat? Proč nejsi s nimi (s poslanci) v parlamentu a neřešíš ten průšvih, který si vytvořil? Vrať se do parlamentu a vyřeš to," křičel. Premiér reagoval slovy o tom, že se těší na to, jak se do parlamentu "velmi brzy" vrátí a neukázněného diváka ze sálu vyvedla ochranka.

Britští zákonodárci od úterka nezasedají, protože královna Alžběta II. na konci srpna na doporučení vlády nařídila ukončit rekordně dlouhou parlamentní schůzi.

Nová začne až 14. října, tedy necelé tři týdny před zatím platným termínem britského odchodu z Evropské unie ke konci října. Přerušení práce parlamentu v době mimořádné politické krize bylo velmi kontroverzní a postupem vlády se bude příští týden zabývat britský nejvyšší soud.

Předtím, než dnes Johnson v Rotherhamu promluvil k místním politikům a podnikatelům, vydal se na procházku centrem sousedního města Doncaster. Podobně jako minulý týden v nedalekém Morley ani zde nebylo přijetí zcela pozitivní. Nepříjemné chvíle připravila premiérovi žena, která si stěžovala na politiku úsporných opatření z posledních let.

"Lidé kvůli úsporným opatřením přišli o život a vy teď máte tu drzost sem přijít a říkat nám, že s úspornými opatřeními je konec a teď už je všechno dobré. Odejdeme z EU a všechno bude skvělé. Je to jenom pohádka," prohlásila. Také vyjádřila podporu opoziční Labouristické straně, protože ta nyní navrhuje jakoukoli dohodu o brexitu předložit voličům v referendu.

Ministerský předseda ženu ujišťoval, že vláda se chystá poskytnout regionům miliardy liber, a že peníze poputují i do Doncasteru. "No, doufám, že říkáte pravdu," odvětila místní obyvatelka.