Palestinští politici plán odmítli a označili za spiknutí. USA počítají se vznikem palestinského státu za podmínky, že Palestinci přistoupí na určité podmínky. Izrael má mít pod svou kontrolou židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu, zachová si kontrolu i nad údolím řeky Jordán a bude zabezpečovat také území západně od řeky.

Johnson dnes v parlamentu řekl, že žádný blízkovýchodní mírový plán nebyl dokonalý a že Palestinci by ten nový měli zvážit. "Zahrnuje řešení v podobě dvou států, zajistí, že Jeruzalém bude jak hlavní město pro Izrael, tak pro palestinský národ," sdělil Johnson.

Borrell se domnívá, že plán je příležitostí k dosažení vyjednaného a životaschopného řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael i Palestinci podle něj musejí prokázat, že jim opravdu jde o řešení v podobě dvou států, protože to je jediná reálná možnost, jak konflikt ukončit.

(2/2) It needs to take into account the legitimate aspirations of both Palestinians and Israelis, respecting all relevant UN resolutions and internationally agreed parameters, to ensure the establishment of a viable Palestinian State.

