Johnsona vláda si to rozmyslela, plány pro tvrdý brexit nezveřejní. Proč?

List The Daily Telegraph zároveň přinesl reportáž, podle níž klíčový poradce premiéra Borise Johnsona označil probíhající rozhovory mezi Londýnem a Bruselem za "podvod".

Boris Johnson po červencovém nástupu do čela vlády ohlásil výrazné vystupňování příprav na brexit bez dohody a řekl, že Británie se takovýmto scénářem snadno vypořádá. Britská média však opakovaně přináší informace z tajných vládních analýz, které předpovídají pro britskou ekonomiku značné komplikace.

O stavu příprav bude dnes odpoledne britské poslance informovat Johnsonův de facto náměstek Michael Gove, který má problematiku na starosti. Jeho pondělní porada s kolegy ale podle FT rozhodla o tom, že na plánované zveřejnění analýz nedojde. "Ta schůzka nebyla dobrá. Celé to bylo považováno za příliš pesimistické ohledně odchodu bez dohody," citoval deník nejmenovanou osobu obeznámenou s průběhem porady.

Premiér Johnson trvá na tom, že by preferoval brexit na základě podmínek dojednaných s EU, a v pondělí v projevu v Downing Street hovořil o pokroku v jednáních. Činitelé v Bruselu ale na toto vyjádření reagovali s údivem, píše deník The Guardian, rozhovory podle nich nijak nepostupují. Brexit bez dojednaných podmínek nyní EU považuje za nejpravděpodobnější variantu, uvedla bruselská zpravodajka BBC Katya Adlerová.

Oficiální vyjednávání v tuto chvíli ani neprobíhá, britští představitelé se pouze schází se svými protějšky z Evropské komise, která vyhodnocuje návrhy Londýna. Podle nové reportáže The Daily Telegraph už na přelomu července a srpna britský generální prokurátor Geoffrey Cox varoval premiéra Johnsona, že očekávat od EU splnění požadavku na vyškrtnutí irské pojistky z brexitové dohody je zcela nereálné. Vláda se tehdy rozhodla pro "zdržovací" strategii, píše list.

Reportáž také s odvoláním na dva "vysoce postavené zdroje" uvádí, že Johnsonův poradce Dominic Cummings na strategických poradách označil aktuální rozhovory s EU za podvod. Vládním pracovníkům prý začalo být jasné, že žádné "seriózní" přípravy na uzavření dohody neprobíhají.

Downing Street tvrzení o Cummingsově výroku označila za "kategorickou lež". Verzi The Daily Telegraph ale podpořily také zdroje reportéra televize Sky News Sama Coatese. Do debaty se vložil také někdejší poradce expremiérky Theresy Mayové Gavin Barwell, který prý má stejné informace od "vícero vládních zdrojů".

V important thread for MPs who would support a deal but not no deal. I've had same reports re "sham negotiations" from multiple govt sources. If not true (my views were sometimes misreported when I was Chief of Staff) Government should publish its proposals to replace backstop https://t.co/YV8cGefcd2