Jourová pro Die Welt: Koronavirus nesmí zničit demokratický řád

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii, obává se místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Řekla to v rozhovoru s německým deníkem Die Welt. Koronavirus podle ní nesmí zničit demokratický řád. Jourová, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost, vyjádřila také pochybnosti o maďarském postupu.