K normálu se rychle nevrátíme. Letní dovolená bude letos jiná, varuje ministr Maas

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé se podle německého ministra zahraničí Heika Maase musí připravit na to, že letní dovolená bude výrazně jiná než ta, jakou dosud znali. Omezení je totiž kvůli koronaviru čekají všude. Maas to dnes řekl na tiskové konferenci v Berlíně po videokonferenci s deseti evropskými kolegy. Počítá s tím, že Německo v polovině června zruší celosvětové varování před cestami do zahraničí.