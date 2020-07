K ostrovu Lampedusa připluli další migranti, vláda pošle na Sicílii vojáky

Na Lampeduse je nyní téměř 900 migrantů, ačkoli tamní zařízení pro uprchlíky má kapacitu jen pro 95 osob.

Italské úřady se pokoušejí ostrovu ulevit a převážejí migranty postupně do jiných zařízení. V noci a dnešek odplulo 43 migrantů do sicilského přístavu Porto Empedocle, informuje ANSA. Další dvě stovky lidí mají během dneška zamířit tamtéž, autobusy je pak ale odvezou do ubytoven z regionu Molise.

zdroj: YouTube

Italská vláda rozhodla, že na Sicílii pošle vojáky, aby kontrolovali tamní zařízení pro uprchlíky kvůli dodržování karantény. O víkendu odtamtud uprchly asi tři stovky migrantů, policie ale většinu z nich poté našla. V pondělí pak uprchli další migranti z karantény v přístavu Porto Empedocle.

Agentura APA ale upozornila, že lidé tam musejí být v izolaci ve stanu bez přirozeného světla a v přístřešku určeném zhruba pro 100 osob je nyní na 500 lidí.

Podle údajů ministerstva vnitra od začátku roku připlulo do Itálie 12.533 osob, přičemž loni za stejné období to bylo jen 3599. Tunisané letos tvoří 36 procent všech příchozích, 14 procent migrantů jsou Bangladéšané a šest procent běženců je z Pobřeží slonoviny. Migrantů přibylo navzdory tomu, že italské přístavy byly téměř tři měsíce zavřené kvůli epidemii způsobené koronavirem. Kvůli tomu své operace na čas přerušily i záchranné lodě neziskových organizací.