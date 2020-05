K ostrovu Lesbos připluly desítky migrantů, kritická situace je na lodi MV Marina

Řecká pobřežní stráž v Egejském moři přešla 1. dubna na novou taktiku, která měla zamezit přeplouvání migrantů z Turecka na tamní řecké ostrovy, a tím také do Evropské unie. Řecké hlídkové lodě vytlačují čluny s migranty systematicky zpátky do tureckých výsostných vod. Podle listu Kathimerini je postup označován jako "ofenzivní odvracení".

Od začátku dubna tak bylo na cestě do Řecka díky novému přístupu, který ale kritizují humanitární organizace, zastaveno na 700 migrantů, poznamenala agentura DPA. Přesto se nyní desítkám lidí podařilo řecké hlídky obejít.

Ještě větší počty migrantů ovšem dál připlouvají na italský ostrov Lampedusa. Od neděle jich bylo podle agentury APA už 422. Jenom v noci na dnešek italská pobřežní stráž dostala do bezpečí 156 lidí. Protože je ale centrum pro registraci migrantů na ostrově přeplněné, musely zhruba dvě stovky lidí přenocovat ve stanech v přístavu. Kromě toho je v centru nyní 116 migrantů v karanténě kvůli koronavirové epidemii.

Tonight’s boats in distress in the Mediterranean Sea: one with 160 people in #Italy waters, rescued by @guardiacostiera and @GDF, one with 46 people in #Malta SAR area, per @alarm_phone.#Humanity demands dignity and solutions to #EU.@AngiKappa #NoOneIsSavedAlone@RescueMed https://t.co/SwsAdJMl0h