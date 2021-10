Kaczyński chce zákon k řešení krize kolem migrantů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko by mělo mít nový právní prostředek k regulaci situace na hranici, přes kterou se z Běloruska v poslední době snaží dostat do Evropské unie tisíce migrantů. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí RMF FM to dnes řekl šéf vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński.