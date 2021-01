Kaczyński po skandálu rozpustil jednu z buněk vládní strany

Šéf PiS, který je současně místopředsedou vlády, reagoval na skandál, který rozpoutalo zveřejnění tajně pořízené nahrávky zachycující místní činitele při vydírání kolegy.

V rozhovoru na nahrávce podle opozičního listu Gazeta Wyborcza zazněla i přiznání, že funkcionáři PiS jsou stejně "nenažraní" a "chamtiví" jako jejich předchůdci u moci.

Ve Walbrzychu se podle deníku projevilo to, že po volbách do Evropského parlamentu dostal region na starost nový Kaczyńského zmocněnec, který začal dlouholeté funkcionáře zbavovat vlivu a nahrazovat je novými tvářemi. Následovala vzpoura starých kádrů, kteří si stěžovali Kaczyńskému.

Noví straničtí hodnostáři si předvolali jednoho ze stěžovatelů, Radoslawa Lozińského, ale ten si tajně nahrál celý rozhovor, během kterého padaly výhružky typu "neprovokuj, anebo tě zničí", "nebuď proti, stůj zdvořile stranou" či "jeden ti práci dal, druhý ti ji může odebrat". Schůzka se konala ve státní firmě, ve které si všichni účastníci rozdělili řídící funkce.

Nahrávku nejprve zveřejnila místní televize. Kaczyński zareagoval poté, co se jí chopila celostátní média. "Myslím, že je to správné rozhodnutí," zareagoval Loziński podle serveru Onet.pl.

Walbrzych, který leží u hranic s Českem, se před pár lety dostal do popředí pozornosti kvůli pátrání po tajemném nacistickém vlaku s nákladem zlata, který prý koncem války zmizel ve zdejším podzemí. Do pátrání investovali amatérští historici velké sumy, ale nakonec nic neobjevili, jen přilákali do zdejších končin množství "zlatokopů" a zvědavců.