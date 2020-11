Kalábrie kvůli covidu čelí zdravotnické krizi, během dvou týdnů rezignoval už třetí komisař

Kvůli krizové epidemické situaci v Kalábrii rezignovali za necelé dva týdny už tři zdravotničtí komisaři jmenovaní do regionu vládou. Šéf opoziční strany Liga Matteo Salvini kvůli tomu vyzval k demisi italského ministra zdravotnictví Roberta Speranzu.

"Jsem si jistý, že Gino Strada a jeho (organizace) Emergency významně přispějí k tomu, aby se Kalábrie dostala z této obtížné situace," napsal na facebooku italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. Strada založil tuto organizaci před čtvrtstoletím a její členové pomáhají v oblastech válečných konfliktů. Polní nemocnice pomohli postavit mimo jiné v Afghánistánu, Iráku či Súdánu.

Strada podle agentury ANSA odmítl spekulace, že by se měl stát novým komisařem pro zdravotnictví v Kalábrii po odstoupení předchozích tří během listopadu. Dalšího komisaře odmítl i šéf kalábrijské regionální vlády Nino Spirli. "Kalábrie není Afghánistán, je to italský region a jako ostatní regiony máme právo vládnout si sami. Nepotřebujeme žádné misionáře," řekl místním médiím Spirli.

Zdravotnický systém dvoumilionové Kalábrie, podobně jako i v dalších chudších regionech na jihu Itálie, utrpěl v posledních letech kvůli úsporným opatřením i korupci, uvedla APA. Podle ní i proto cestují ti, kteří si to mohou dovolit, kvůli léčení raději na bohatý sever.

Za posledních deset dní rezignovali v Kalábrii z různých důvodů už tři vládní komisaři pro zdravotnictví. Poslední Eugenio Gaudio to v úterý zdůvodnil neochotou manželky se stěhovat. Giuseppe Zuccatelli před ním rezignoval poté, co se na internetu objevilo video, na němž zpochybňoval nošení roušek jako ochrany proti covidu-19.

zdroj: YouTube

Už dříve byl podle agentury Reuters Zuccatelli natočen, jak tvrdí, že lidé se nakazí covidem-19 jen při 15minutovém "francouzském polibku".

Začátkem listopadu odstoupil z úřadu kalábrijského zdravotnického komisaře Saverio Cotticelli poté, co se v televizním rozhovoru podivil, že by právě on měl připravit plán proti šíření koronaviru v regionu.

Itálie se v posledních týdnech potýká s vysokým nárůstem nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Podle údajů z úterního večera přibylo v této šedesátimilionové zemi za poslední den přes 32.000 nakažených; podobné údaje hlásí tamní vláda už dva týdny. Výrazně roste v Itálii i denní počet úmrtí spojených s covidem-19 - v úterý oznámilo ministerstvo 731 úmrtí, což je nejvíc od začátku dubna, kdy vrcholila první vlna epidemie. Dosud v Itálii zemřelo v souvislosti s covidem-19 na 46.500 lidí a potvrdilo se tam přes 1,2 milionu nákaz.

Od 6. listopadu italská vláda znovu zpřísnila protikoronavirová opatření. Zatím do 3. prosince zavedla noční zákaz vycházení a rozdělila zemi do tří zón podle epidemické situace, přičemž v červené je omezeno vycházení i ve dne a zavřena je tam většina obchodů. Regiony přecházejí do červené, oranžové či žluté zóny podle dvacítky kritérií. To kritizovali někteří šéfové regionálních vlád i sdružení zdravotníků, která vyzývají k zavedení celostátní karantény.