Kampaň ve Francii skončila. V zámoří začaly volby prezidenta

Nacionalistka Le Penová navrhuje mnohá radikální řešení, která připadají části Francouzů přitažlivá. Dřívější odchod do důchodu, větší suverenita a národní hrdost pro Francii, zastavení migrace. Jiní ale její názory považují za příliš radikální a nebezpečné. Na plakátech třiapadesátileté blondýny v kostýmku ve čtvrti Vanves přibyl knírek nápadně podobný tomu, jaký nosil nacistický vůdce Adolf Hitler. Vedle je nápis "zastavte fašisty".

"Jestli letos nevyhraje Le Penová, tak za pět let bude mít Francie arabského prezidenta," myslí si důchodkyně Reine. Navzdory obavám z rostoucího počtu Arabů ve Francii bude v neděli její hlas patřit Macronovi. "Jestli ale Macron nebude dodržovat to, co slíbil, v červnových (parlamentních) volbách se mu to zle vrátí," dodává žena.

V Paříži je na dnešek ohlášeno hned několik demonstrací. Na Place d'Italie se scházejí stoupenci protestního hnutí žlutých vest, v přilehlých ulicích už od časného rána stojí desítky policejních dodávek a strážci zákona v neprůstřelných vestách a s kufry plnými zbraní. K dění ve svém okolí se odmítají vyjadřovat, odkazují na vedení zásahu. To má ovšem plné ruce práce s přípravami na dohled nad demonstranty pro případ, že by se situace vymkla z pod kontroly.

Pořadatelé protestu uvádějí, že bojují za sociální, daňovou a klimatickou spravedlnost, a také proti zdražování základních životních potřeb, jako je benzin, elektřina a podobně. Žádají zrušení očkovacího průkazu proti covidu-19 a jsou proti státnímu násilí. Průvod má z náměstí vyrážet ve 14:30, hloučky lidí už ale byly na místě kolem 10:00.

Francouzi na ostrově Svatý Pierre a Miquelon začali volit prezidenta jako první

Přestože se prezidentské volby ve Francii konají až v neděli, v zámořských územích v Atlantském oceánu Francouzi o budoucí hlavě státu rozhodují už dnes. Jako první začali v 08:00 místního času (12:00 SELČ) volit obyvatelé souostroví Svatý Pierre a Miquelon u východního pobřeží Kanady.

V pevninské Francii skončila kampaň před druhým kolem o půlnoci na dnešek, v zámořských územích už o den dříve, protože i volby tam začínají dříve. V následujících hodinách začne hlasovat i Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Svatý Martin a Svatý Bartoloměj. Výjimku mají také volební místnosti v Americe.

Ačkoliv se tam volební místnosti uzavřou o několik hodin dříve než ve zbytku Francie, výsledky z těchto oblastí bude možné zveřejnit až v neděli po 20:00, spolu s ostatními. Do té doby se k volbám nesmí vyjadřovat ani prezidentští kandidáti Emmanuel Macron a Marine Le Penová.