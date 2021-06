Kancléřka Merkelová trvá na uskutečnění summitu EU-Putin

Německá kancléřka Angela Merkelová trvá na tom, že by se měl konat summit EU společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle ní by to bylo užitečné kvůli mnoha tématům. Mimo jiné by tak bylo možné šéfovi Kremlu přímo říci, že kybernetické útoky nejsou základem produktivního partnerství, řekla dnes kancléřka poslancům na Německo-francouzském parlamentním shromáždění.