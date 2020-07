Katalánsko opět uvalí karanténu na 200 tisíc obyvatel, covid-19 se rychle šíří

Zákaz vycházení se bude týkat oblasti kolem města Lérida, které leží asi 100 kilometrů od pobřeží. Místní obyvatelé budou muset zůstat ve svých domovech od dnešní půlnoci, uvedl místní činitel.

Oblast je již od sobotního večera izolována od zbytku Katalánska a tamní nemocnice mají již téměř naplněné kapacity. Od pondělí budou moci místní vycházet ven jen do práce, k lékaři či na nákup potravin. Zakázána budou shromáždění více než deset lidí.

#UPDATE "The people must stay at home," said health official Alba Verges from Spain's Catalonia regional government, as cases of the novel #coronavirus spikedhttps://t.co/lg03EvCzud