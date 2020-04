Katedrála Notre Dame vyhořela před rokem, spor o novostavbu pokračuje

Pařížská katedrála vzplanula 15. dubna večer. Než hasiči požár následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věž z 19. století, takzvaný sanktusník. Plameny poškodily i část klenby a střešní krytiny. Vnitřek katedrály zůstal uchráněn vážnějšího poškození díky kamenné klenbě, která z větší části udržela hořící střechu po jejím zhroucení.

Ničivý požár zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Následujícího dne po požáru slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron, že katedrála, toto mistrovské dílo gotické architektury, bude obnovena do pěti let, a že bude "ještě krásnější". Podle mnohých expertů to ale představuje příliš optimistický odhad a tito hovoří spíše o horizontu 10 - 15 let. Začala také sbírka na dostavbu, ve které se vybrala víc jak miliarda eur (27,2 miliardy Kč).

Na dostavbu zničené věže, přistavěné na katedrále během rekonstrukce v 19. století, byla vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. Podle premiéra Eouarda Philippa se hledá jedinečný design "přizpůsobující se technologiím a výzvám naší doby". Základní otázkou je, zda jít cestou obnovy do původního stavu anebo zvolit citlivou inovaci.

První mše od požáru se v katedrále konala v červnu 2019. Vedl ji vedl pařížský arcibiskup Michel Aupetit. Z bezpečnostních důvodů se jí směly zúčastnit jen asi tři desítky lidí. Obřad se odehrál v jedné z bočních kaplí, zasvěcené Panně Marii, kterou oheň ušetřil.

Vloni v červenci bylo oznámeno, že katedrála stále ještě není natolik bezpečná, aby mohla začít její rekonstrukce. V září se začalo odstraňovat poškozené lešení, které před požárem ikonické památky postavili dělníci kolem špičaté věžičky nad křížením chrámových lodí. Díky tomu, že bylo vybudováno tak, aby se věžičky vůbec nedotýkalo, se lešení při požáru nezřítilo.

Architekt Philippe Villeneuve, který má na starosti restaurování chrámu, vyhotovil plán na výstavbu nového lešení, které by obklopovalo to staré. Shora dolů pak dělníci odřezávají trubky "jednu po druhé".

Po demontáži poškozeného lešení bude možné nad katedrálou vybudovat "ochranný deštník", který bude nad památkou do doby, než se obnoví krov a poté i střecha. Jakou podobu bude mít, ale podle Villeneuva zatím není jasné. Záchranné práce se před časem zastavily kvůli riziku spojenému s olovem, které se při požáru památky uvolnilo.

V listopadu se ve Francii vedly spory o to, zda dostavba má být tradičního či spíše moderního vzhledu. Podle architekta Villeneuva by se pětiletý termín dostavby, který stanovil prezident Macron, dal dodržet jen v případě, že by se postavila přesná replika věže. Ale Macron se podle internetového serveru BBC News kloní spíše k názoru, že dostavba by měla být "moderní".

Vloni v prosinci se v katedrále poprvé po více než dvou stech letech nesloužila vánoční půlnoční mše.