Každý čtvrtý Němec se obává zapletení země do války, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Každý čtvrtý Němec má velké obavy, že by jeho země mohla být zatažena do vojenské konfrontace. Vyplývá to podle agentury DPA z aktuálního průzkumu o bezpečnosti strategického centra GLH. Od počátku jeho každoročního zveřejňování v roce 2011 je přitom strach z války mezi Němci nyní největší.