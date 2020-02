Nejvíce hlasů v sobotních parlamentních volbách získala překvapivě Sinn Féin. Vzhledem ke složitosti irského volebního systému i malému počtu kandidátů, které levicová strana do voleb vyslala, ale získala jen 37 poslanců, tedy o jednoho méně než středová strana Fianna Fáil. Strana Fine Gael dosavadního premiéra Varadkara skončila těsně třetí s 35 mandáty. Zbylých 50 křesel v dolní komoře irského parlamentu, takzvaném Dáilu, obsadily menší strany.

"V těchto volbách jsme prohráli," řekl dnes jasně Varadkar, jehož straně nepomohlo rostoucí hospodářství ani úspěšné prosazování irských zájmů v jednání o odchodu Británie z Evropské unie. "Finiš byl sice těsný, ale znamená to, že nám lidé říkají, že by Fine Gael měla jít do opozice," dodal. Podle něj je dosud vládní strana na opoziční roli plně připravena.

Fine Gael je podle svého předsedy ale ochotna jednat s ostatními stranami o vládě, pokud bude třeba "dát zemi politickou stabilitu". První pokus ale podle něj náleží Sinn Féin. Dosavadní vládní strana by o účasti v koaliční vládě nebo podpoře vlády z opozičních lavic mohla začít jednat až tehdy, pokud rozhovory vítěze voleb ztroskotají.

Levicová nacionalistická strana Sinn Féin má dnes na programu jednání s menšími parlamentními stranami. Právě s pomocí labouristů, sociálních demokratů, zelených a nezávislých by chtěla předsedkyně Sinn Féin Mary Lou McDonaldová vytvořit koaliční vládu, v jejímž čele by usedla.

Varadkarova Fine Gael i Fianna Fáil předsedy Micheála Martina před volbami vládu se Sinn Féin vyloučili, mimo jiné kvůli její minulosti. Strana byla spojena s polovojenskou teroristickou skupinou Irská republikánská armáda (IRA), která bojovala za sjednocení Irské republiky s britským Severním Irskem. Sinn Féin nyní požaduje vypsání referenda o sjednocení ostrova. Micheál Martin po volbách spolupráci se Sinn Féin znovu vyloučit odmítl.