Kdo může přicestovat do EU? Seznam bezpečných zemí schválen

Kontrola hranic je přitom zcela v pravomoci členských zemí EU a například Česko již oznámilo, že hodlá od středy vpouštět na své území pouze obyvatele osmi zemí ze schváleného seznamu.

Evropská unie uzavřela své vnější hranice v březnu, kdy se v unijních zemích začala rychle šířit koronavirová nákaza. V té době také začaly kontroly na vnitřních hranicích mezi unijními státy, které v červnu členské země až na výjimky postupně zrušily. Evropská komise jim zároveň doporučila, aby od začátku července začaly postupně povolovat vstup i lidem z mimounijních zemí v závislosti na vývoji nákazy.

V první fázi by vedle sedmičky zmíněných států měli mít do EU vstup povolen obyvatelé Alžírska, Gruzie, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye. Omezení by měla být zrušena také pro čtveřici evropských mikrostátů Andorru, Monako, San Marino a Vatikán.

Hlavním kritériem pro to, aby se konkrétní země dostala na seznam, je počet nově nakažených, který by neměl přesáhnout průměr EU. Ten činí v současnosti 16 nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny. Roli bude při posuzování států hrát také dlouhodobý vývoj nákazy nebo to, jak konkrétní země přistupují k testování a zda poskytují spolehlivé informace.

Unijní země se snaží oživit turistický ruch, který tvrdě zasáhla jarní koronavirová omezení. Odvětví spojená s turistikou tvoří asi desetinu hrubého domácího produktu (HDP) EU a některé státy apelovaly na rychlejší otevření hranic většímu počtu mimoevropských turistů. Řada zemí ale v obavách z druhé vlny nákazy vyzývá k opatrnějšímu postupu.

#TZMZV: Od 1. 7. dojde k rozšíření českého seznamu bezpečných zemí o Černou Horu, #Srbsko, #Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, #Japonsko a Jižní Koreu. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU 🇪🇺 včetně ČR. → https://t.co/MeDxRbSUT8 — MZV ČR (@mzvcr) June 30, 2020

Dnes schválený seznam se zrodil po dlouhých diskusích velvyslanců členských zemí a část států k němu měla výhrady a chtěla jej početně omezit. Například Česko proto v první fázi nehodlá na své území vpouštět obyvatele Číny, Gruzie, Uruguaye ani afrických států ze seznamu.