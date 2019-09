Kdo spáchal útoky na Saúdskou Arábii? Johnson ukázal na viníka, Macron je opatrnější

"Spojení království považuje za velmi vysoce pravděpodobné, že za útoky na (ropná zařízení saúdskoarabské společnosti) Aramco může Írán," prohlásil Boris Johnson v letadle, kterým se vydal na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Británie podle něj nyní bude se Spojenými státy a evropskými spojenci pracovat na "reakci", která by snížila napětí v Perském zálivu.

K útoku na saúdskoarabská ropná zařízení Abkajk a Churajs ze soboty 14. září se přihlásili šíitští povstalci, kteří bojují proti ústřední vládě v Jemenu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ale ze zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá.

K velké opatrnosti při připisování zodpovědnosti dnes nabádal francouzský prezident Emmanuel Macron. Na palubě svého letadla, jímž rovněž zamířil do New Yorku, v rozhovoru s listem Le Monde uvedl, že útoky nepomohly úsilí přivést Spojené státy a Írán k jednacímu stolu.

Macron usiluje o to, aby se americký prezident Donald Trump a íránský prezident Hasan Rúhání setkali na okraj Valného shromáždění OSN. V rozhovoru s listem Le Monde ale šéf Elysejského paláce uznal, že útoky na ropná zařízení "jistě šance na setkání nezvýšily".

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví dnes řekl, že Spojené království by místo obviňování Íránu mělo přestat prodávat zbraně Saúdské Arábii. "Místo planých snah namířených proti Íránu by vláda Británie měla učinit kroky k zastavení prodeje smrtelných zbraní Saúdské Arábii, jak si přeje mnoho lidí na světě," řekl Musáví a doplnil, že zastavením prodeje zbraní Rijádu by se Británie mohla zbavit obvinění z podílu na páchání válečných zločinů v Jemenu.

Západem podporovaná mezinárodní koalice v čele se Saúdskou Arábii bojuje v Jemenu na straně vlády proti šíitským povstalcům, které podporuje Írán. Zpráva OSN ze začátku měsíce uvedla, že Spojené státy, Británie, Francie a Írán mohou nést díl odpovědnosti za možné válečné zločiny spáchané aktéry, které v jemenském konfliktu podporují. Britská vláda tehdy v reakci zdůraznila, že na prodej zbraní uplatňuje přísná pravidla a usiluje o diplomatické řešení konfliktu.