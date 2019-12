Kdo vyhraje volby v Británii? Bude to těsný souboj, naznačuje průzkum

Vládní strana si od začátku kampaně v průzkumech drží náskok zhruba deseti procentních bodů před opozičními labouristy a její podpora se v průběhu listopadu dostala nad 40 procent. Je tudíž takřka jisté, že v Dolní sněmovně bude po čtvrtečních volbách nejsilnější, zásadní pro další vývoj ale bude to, zda dosáhne na parlamentní většinu.

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here:



Con – 339 seats / 43% vote share

Lab – 231 / 34%

SNP – 41 / 3%

LD – 15 / 12%

Plaid – 4 / 1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%



Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vH pic.twitter.com/yk3dNAhN0p