Kdyby Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, NATO musí zvážit odpověď, řekl Duda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, znamenalo by to změnu situace a NATO by se muselo vážně zamyslet, jak odpovědět. Řekl to dnes polský prezident Andrzej Duda v rozhovoru s britskou televizí BBC.