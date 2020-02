Kiska vyhlíží povolební ráno. Přinese Slovensku novou budoucnost?

"Jsem přesvědčen, že 1. března se vzbudíme do rána, které přinese pro naší zemi novou budoucnost," řekl Kiska, jehož strana je s preferencemi kolem deseti procent čtvrtým nejpopulárnějším politickým subjektem v zemi.

Kiska věří, že po 12 letech vlád Směru-SD se k moci dostanou noví politici, kteří udělají ze Slovenska zemi slušných lidí. "Co je nejdůležitější v těchto dnech - hlavně je třeba přesvědčit lidi, aby šli volit. K tomu, aby zvítězilo zlo, stačí, aby dobří lidé neudělali nic," uvedl Kiska v zaplněné kongresové místnosti jednoho z hotelů v Nitře, která je jedním z osmi krajských měst na Slovensku.

Podle průzkumů by vládu s většinovou podporou ve sněmovně muselo vytvořit nejméně pět formací, které se vymezují vůči současné koalici. "Věřte mi, že to dáme. Každý jeden (lídr), s nímž se setkávám, cítí obrovskou odpovědnost, že po 12 letech máme šanci se zemí něco udělat. My tuto odpovědnost vezmeme a nezklameme vás," řekl Kiska o případné povolební spolupráci s dalšími opozičními a neparlamentními stranami.

Kiska se vymezil také vůči Ficovi, který předloni v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka rezignoval na funkci premiéra. "Fica jsem porazil třikrát. Nestal se prezidentem, byla to první potupa v jeho kariéře. Musel odejít jako premiér a potřetí - chtěl být předsedou ústavního soudu," řekl Kiska, který Fica porazil v přímé prezidentské volbě v roce 2014 a loni ještě jako prezident odmítl Ficovy ambice stát se šéfem ústavního soudu.

Mítink Kiskovy strany narušili dva aktivisté ekologické organizace Greenpeace Slovensko, kteří upozornili na důležitost klimatické změny. Kiska od nich převzal ekologickou výzvu.

Bývalý slovenský prezident Kiska je po prezidentce Zuzaně Čaputové, premiérovi a místopředsedovi Směru-SD Peteru Pellegrinim třetím nejpopulárnějším politikem v zemi. Jeho obliba u voličů ale dlouhodobě klesá.

Kiskova strana ještě na konci loňska v průzkumech veřejného mínění soupeřila s koalicí Progresivní Slovensko/Spolu o post lídra pomyslného bloku stran proti Směru-SD. Letos v lednu se ale na druhé místo v žebříčku popularity za Směr-SD dostalo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti s preferencemi kolem 13 procent, které na třetí místo odsunulo krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko.

Kisku policie v prosinci obvinila z daňového deliktu v souvislosti s financováním jeho prezidentské kampaně prostřednictvím rodinné firmy. Kiska stíhání označuje za politickou kampaň.