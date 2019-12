Šéfové států a vlád EU dnes probírají zejména to, zda podpoří cíl dosáhnout na úrovni evropského bloku k roku 2050 stav uhlíkové neutrality. To znamená, že by v polovině století byly veškeré emise oxidu uhličitého (CO2) v EU kompenzovány například vysázenými stromy. V červnu Evropská rada tento cíl nepodpořila, Česko se postavilo proti společně s Polskem, Maďarskem a Estonskem.

Za účasti premiéra @AndrejBabis začalo v Bruselu poslední letošní zasedání Evropské rady. Představitele členských zemí EU čeká náročné jednání o opatřeních v boji se změnou klimatu. Aby i ČR mohla splnit nové, ještě ambicióznější plány, potřebuje rozšířit podíl energie z jádra. pic.twitter.com/ui1DjYhF0W — Úřad vlády ČR (@strakovka) December 12, 2019

"Doufám, že nebude blokace, že se domluvíme na nějakém kompromisu," odpověděl Babiš na otázku, zda je připraven postupovat stejně jako v létě. Česko se v tomto ohledu před summitem dostalo do sporu zejména s Rakouskem kvůli přístupu k jaderné energetice. Babiš požadoval, aby lídři EU uznali jádro jako "čistý" zdroj a umožnili jeho podporu z unijních peněz.

Podle posledního vyjádření je pro Babiše nejdůležitější energetická bezpečnost a "to, aby my jsme si mohli rozhodnout, jakou energii budeme vyrábět".

Předběžný návrh závěrů summitu, který má ČTK k dispozici, ujištění v tomto smyslu obsahuje. "Evropská rada uznává potřebu zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států rozhodovat o svých energetických mixech," píše se v dokumentu. Před odletem do Bruselu ale Babiš naznačil, že tato formulace pro něj není dostatečná. Má obavu, že Evropská komise (EK) nebo někteří členové EU budou chtít blokovat výstavbu nových českých jaderných bloků.

Babiš už dnes na schůzi evropských liberálů o záležitosti hovořil s francouzským prezidentem Macronem, který by podle něj měl jadernou energetiku prosazovat, protože "má 60 jaderných elektráren". "Oni argumentují tím, že - a to je pravda - my si můžeme vlastně vybrat svobodně ten energetický mix, ale samozřejmě bude to debata," řekl předseda české vlády.

"Myslím, že Andreje Babiše můžeme přesvědčit. Tu diskusi jsem zahájil," reagoval při příchodu na summit francouzský prezident Emmanuel Macron. Řekl, že jednotlivé členské státy EU by měly mít možnost přechod na klimaticky šetrnější hospodářství držet ve svých rukách. V závěrech vrcholné schůzky prý tento aspekt bude zakotven, o jaderné energetice se v nich podle Macrona nemluví.

"Znamená to, že jádro může být součástí (energetického) mixu," uvedl. Francouzský prezident avizoval, že se společně s dalšími lídry bude ze všech sil snažit přesvědčit váhající členské země o potřebě dosažení klimatické neutrality v polovině století.