Koalice PS/Spolu podala stížnost na výsledky slovenských voleb

Koalice PS/Spolu dostala ve volbách na pětimilionovém Slovensku přes 200.000 hlasů, což znamenalo volební zisk 6,96 procenta. K dosažení potřebného sedmiprocentního volebního prahu jí ovšem chybělo necelých tisíc hlasů. Zatímco jednotlivým stranám stačí k postupu do slovenské sněmovny získat ve volbách alespoň pět procent hlasů, pro koalice platí vyšší hranice.

"Stížností k ústavnímu soudu chceme dosáhnout spravedlnosti pro všechny voliče, jejichž hlasy nebyly započítány nebo propadly. Za deset dnů jsme získali 1135 podnětů od voličů různých politických stran, na jejichž základě mohl být volební výsledek odlišný," uvedlo PS. Koalice navrhla ústavnímu soudu, aby kromě jiného přepočítal hlasy z některých volebních místností.

PS/Spolu rovněž chce, aby ústavní soud prozkoumal férovost vyššího volebního prahu pro koalice kvůli tomu, že některé jiné strany formálně nevytvořily koalici, ale na své kandidátní listiny zařadily i členy jiných politických formací.

Ústavní soud by měl o návrhu rozhodnout do 90 dnů. Pokud by stížnost PS/Spolu neodmítl, může vyhlásit volby za neplatné či změnit vyhlášené výsledky voleb.