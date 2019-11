Když nebudu mít svatý klid, ty nebudeš premiér. Na Slovensku je opět živo

Setkali se proto, aby vyřešili Kočnerův problém s daněmi. Michal Suchoba od něho žádal peníze za to, že ho finanční správa nebude kontrolovat v jedné z daňových kauz. Kočner je ochoten za urovnání svého okradení státu něco zaplatit, ale ne moc. Přibližuje Suchobovi svůj rozhovor s Ficem, aby mu demonstroval své vazby na nejsilnějšího muže ve státě. Nahrávku zveřejnil Denník N. Fico se ke Kočnerovi zatím nevyjádřil.

„Já jsem kdysi řekl Robovi jednu věc z očí do očí, takto jako tobě, když jsme spolu seděli a když jsem udělal to, co jsem udělal, aby vyhráli volby: Pokud tato vláda bude vládnout, chci mít svatý klid, nechci, aby se do mě nějaký k ... t navážel, zda to bude policista, daňový úřad, nebo prokuratura. A on mi říká: Budeš ho mít. A já mu říkám: Když ne, ty nebudeš premiér. A on říká: Já to vím. No, vybavená věc a takto to je, "říká Kočner. Rozhovor se nachází v Kočnerovém mobilu, který zadržela policie.

Kočner rozeštval někdejší premiérku Ivetu Radičovou (SDKU) s bývalým šéfem parlamentu Richardem Sulíkem (SaS), aby Fico vyhrál volby. Nahrál si rozhovor, v kterém se Sulík negativně vyjadřoval o Radičové a následně ho zveřejnil.

Suchoba v reakci tvrdil, že si na rozhovor s Kočnerem z nahrávky nevzpomíná. Popřel, že by vyřizoval na finanční správě věci ohledně daní.

SMER – SD odmítá "hospodské řeči" některých médií. "Penťácky deník SME a ESETácky Deník N se otevřeně hlásí k cíli zničit stranu SMER-SD. Pro tento účel častokrát klamou, bezdůvodně obviňují a neváhají proti

SMER-SD a jeho předsedovi použít jakékoliv hospodské řeči. M. Kočner a tyto dva deníky, které na centrále SMER nazýváme Pat a Mat, musí dobře vědět, že byl trestně stíhán za ekonomickou trestnou činnost dávno před vraždou novináře a jeho přítelkyně. Šlo o skutky, které spáchal během vlády I. Radičové, což absolutně vyvrací již zmíněné hospodské řeči, kterým se Pat a Mat tak potěšili, "reagoval mluvčí SMERU-SD Ján Mažgút.